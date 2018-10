Agcom sanziona le compagnie telefoniche per bollette a 28 giorni

L'Agcom ha prodotto una multa da quasi 2 milioni di euro rivolta alle compagnie telefoniche che hanno continuato a produrre offerte a 4 settimane nonostante il precedente stop dell'Autorità

Una multa da 1 milione e 682mila euro quella prodotta dall'Aurotorità Garante per le Comunicazioni nei confronti di Tim, Fastweb e Vodafone per un'indagine partita a febbraio e conclusasi pochi giorni fa. Infatti, secondo l'Agcom, le suddette compagnie telefoniche avrebbero mostrato sui loro siti le offerte a 4 settimane nonostante già con un'altra deilibera era stato proibito alle stesse di fatturare a 4 settimane. Dalle indagini emerge che le suddette aziende non erano passate al calcolo mensile.

Le compagnie sono subito ricorse ai ripari, appellandosi alla legge 172 del 2017 che impone la cancellazione delle bollette a 28 giorni a decorrere dal 5 aprile dello stesso anno. L'Autorità ha però risposto con la delibera 121 che obbliga le compagnie a risarcire tutti i clienti dei mancati giorni usufruiti scontando direttamente l'importo in bolletta.

Le compagnie hanno fatto ricorso al Tar del Lazio e si attende l'apertura della pratica il prossimo 14 novembre.