Agenzia delle Entrate: "Attenzione, non aprite quelle mail"

Attenzione alle mail truffa inviate per conto dell'Agenzia delle Entrate. A dare l'allarme è la stessa Agenzia dopo che, negli ultimi giorni, sono tornate a circolare alcune false mail. La posta elettronica in questione invita gli utenti ad aprire un collegamento presente in un allegato che fa scaricare, invece, un virus informatico.

Dall'Agenzia spiegano che le mail non provengono da un indirizzo direttamente collegato a loro. Nel testo dei messaggi si fa riferimento a un riesame della dichiarazione dei redditi che comporta il pagamento di una multa. Nel file allegato, invece, che riporta l'intestazione della Direzione Centrale Accertamento delle Entrate, si invita a cliccare su un link attraverso il quale parte il download di un programma infetto.

L'Agenzia raccomanda ai cittadini che hanno ricevuto questa mail di eliminarla e di non aprire alcun collegamento.