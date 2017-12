Amazon pagherà 100 milioni di euro allo Stato italiano

Alla fine è arrivato l'accordo tra il colosso delle vendite online e lo Stato italiano. Amazon pagherà 100 milioni di euro per chiudere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali condotte dalla Gdf relative al periodo tra il 2011 e il 2015 (lo scorso mese di aprile gli era stata contestata un'evasione di 130 milioni di euro). Gli importi sono riferibili sia ad Amazon Eu S.ar.l che ad Amazon Italia Services srl.

Tecnicamente l'Agenzia delle Entrate e il gruppo guidato da Jeff Bezos hanno siglato un "accertamento con adesione". Un analogo problema lo aveva avuto Google, che qualche mese fa si era accordato con il Fisco italiano accettando di pagare 306 milioni di euro.

"Abbiamo raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate su questioni del passato - si legge in una nota di Amazon - e rimaniamo focalizzati ad offrire una grande esperienza di acquisto ai nostri clienti in Italia dove abbiamo investito oltre 800 milioni di euro dal 2010 e creato oltre 3.000 posti di lavoro. A maggio 2015, per garantire di avere in futuro la migliore struttura per servire i nostri clienti, abbiamo costituito la succursale italiana di Amazon EU Sarl che registra tutti i ricavi, le spese, i profitti e le imposte dovute in Italia per le vendite al dettaglio".

Con Amazon lo Stato italiano riprenderà il percorso, a suo tempo sospeso a seguito dei controlli fiscali attivati, finalizzato alla stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione delle attività riferibili al nostro Paese.

L'Agenzia delle entrate conferma il proprio impegno nel perseguire una politica di controllo fiscale attenta alle operazioni delle multinazionali del web nel nostro Paese.