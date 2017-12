Anche a novembre i fondi fanno da traino alla raccolta

Un miliardo di euro in più di raccolta netta a novembre rispetto a ottobre per l'industria italiana del risparmio gestito, che in totale ha accumulato nel penultimo mese dell'anno 7,8 miliardi di euro di nuove adesioni. Con questo risultato, salgono a oltre 95 i miliardi raccolti da gennaio: un bottino che ha contribuito in modo significativo a stabilire a novembre il nuovo primato assoluto per quanto riguarda il patrimonio in gestione (2.086 miliardi). Anche a novembre sono stati i fondi comuni a trainare la raccolta mensile con 6,9 miliardi, mentre le gestioni di portafoglio non sono andate oltre i 925 milioni, peraltro quasi tutti confluiti sulle gestioni per investitori istituzionali (898 milioni).

Si allarga poi la forbice tra gli asset complessivi che fanno capo ai fondi (1.058 miliardi, pari al 50,7% del totale) e quelli che invece sono riconducibili alle gestioni di portafoglio (1.028 miliardi, pari al 49,3%). Entrando più nel dettaglio dei flussi mensili, si scopre che sono stati i flessibili quelli più gettonati con 2,76 miliardi di sottoscrizioni nette: seguono quindi i bilanciati (1,49 miliardi), gli obbligazionari (1,13), i monetari euro (un miliardo) e gli azionari (331 milioni): su questi ultimi hanno pesato, probabilmente, le prese di profitto registrate sull'azionario Europa e Italia di novembre.

Alla luce di questi flussi mensili e in virtù degli andamenti dei mercati, gli obbligazionari si confermano la categoria con il patrimonio totale maggiore (413 miliardi), seguiti dai flessibili (238 miliardi), dagli azionari (222 miliardi), dai bilanciati (97 miliardi) e dai monetari (33 miliardi). Infine, il confronto tra fondi di diritto italiano e fondi esteri che ha visto questi ultimi raccogliere nel mese 4,88 miliardi contro gli 1,9 miliardi confluiti nei fondi di diritto italiano: il patrimonio complessivo vede invece i fondi esteri a 748 miliardi (pari al 74,3% del totale) e i fondi di diritto italiano a 259 miliardi (25,7%).