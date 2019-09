Arriva la stangata Tari ​su box, garage e cantine

Box e cantine senza luce elettrica? La Tari va pagata. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Cassazione che di fatto ha ribaltato il verdetto di alcuni giudici che invece avevano tenuto questo tipo di locali dal pagamento delle imposte sui rifiuti. E in un passaggio della sentenza che ribalta la vicenda, la Suprema Corte, come ricorda Italia Oggi usa parole molto chiare: " Non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva ". Questa indicazione che arriva dalla Cassazione potrebbe cambiare l'approccio all'imposta da parte di diverse amministrazioni locali.

Di fatto, in diversi Comuni sono stati esclusi dalla tassazione sui rifiuti quei garage e quelle cantine privi di allacci alla rete elettrica o alla rete idrica. Con questa sentenza della Cassazione però questi immobili di fatto potrebbero essere soggetti alla tassazione. Su questo punto la sentenza non lascia spazio ad interpretazioni: " È del tutto irrilevante la deduzione del contribuente sulla circostanza che il box auto non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne ". Insomma sulla Tari potrebbe cambiare il vento. A testimoniare l'orientamento di alcune amministrazioni locali è importante sottolineare, ad esempio, la sentenza della commissione tributaria della regione Sicilia che ha escluso i garage dalle tassazioni di questo genere perché non "plausibile che ne derivino rifiuti". Di fatto adesso diversi proprietari di box o cantine potrebbero dover mettere mano al portafogli per pagare una Tari che finora era rimasta nel cassetto delle amministrazioni comunali.