Auto aziendali, "colpite" 2 milioni di persone

Saranno 2 milioni gli italiani coinvolti nella stretta sulle auto aziendali prevista nella manovra 2020.

L'Aniasa (Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici) lancia l'allarme sugli effetti della legge e sull'impatto che potrebbe avere sia sul mercato di settore che sui diretti interessati: gli italiani. " Una stangata fiscale miope che alleggerisce le retribuzioni dei lavoratori e rischia di provocare un crollo delle immatricolazioni del noleggio a lungo termine (circa 60.000 unità in meno previste per il prossimo anno) con minori entrate per l’Erario e gli enti Locali pari a 260 milioni, e importanti ricadute sociali nell’intero comparto automotive ".

Per quanto riguarda l'impatto della misura sul settore, per l'Aniasa " è preventivabile una riduzione per il 2020 di almeno il 20% delle immatricolazioni del settore del noleggio a lungo termine (circa 60.000 unità in meno previste per il 2020) con minori entrate per l’Erario e gli enti Locali pari a 190 milioni di euro, minori entrate che aumenterebbero a 260 milioni, considerando l’intero comparto dell’auto aziendale ".

Sul versante fiscale, invece, " Con questa misura si favorirebbe tra l’altro il ritorno a soluzioni fuori dal tempo, come il rimborso chilometrico, senza controllo e tracciabilità tributaria, in totale spregio e contrapposizione alle innovazioni della fatturazione elettronica e della carta carburante ". Inoltre, " 77.000 aziende di ogni dimensione e comparto e 2.900 PA utilizzano per le necessità di mobilità e trasporto i servizi di noleggio veicoli a lungo termine. Il successo di tale formula è dovuto ai vantaggi finanziari, economici, gestionali, amministrativi, con risparmi sui costi di circa il 15-18% .

Secondo l'associazione industriale, il noleggio a lungo termine si è dimostrato sistema di promozione della correttezza fiscale che ha contribuito all’emersione del “sommerso” e garantendo allo Stato e alle pubbliche amministrazioni locali un flusso costante di entrate tributarie.

Secondo l'associazione di categoria, pertanto, il governo avrebbe dovuto procedere diversamente; " Per recuperare risorse, invece di intaccare la busta paga di 2 milioni di dipendenti tassandoli su beni aziendali, il Governo dovrebbe concentrarsi sul ripristino del super-ammortamento, che produrrebbe maggiori entrate tributarie, contribuendo allo svecchiamento del parco auto e alla più rapida immissione di veicoli meno inquinanti ".