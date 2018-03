Autogrill, forte crescita "like for like" dei ricavi

Autogrill continua a crescere. Il gruppo fa registrare una crescita like for like del 3,3 per cento dei ricavi nel 2017. Un risultato estremamente positivo come sottolinea Gianmario Tondato da Ruos, amministratore delegato del gruppo: "Il 2017 è stato un altro anno positivo: il gruppo ha continuato a crescere con una solida performance like for like in tutte le regioni". E ancora: "Il portafoglio contratti - aggiunge - è salito a 36 miliardi di euro, con il ragguardevole risultato di 10 miliardi di euro di vincite e rinnovi nel solo 2017. Le efficienze realizzate hanno consentito un importante miglioramento dei margini".



La sfida per il 2018



Ma Autogrill guarda sempre al futuro ed è già pronta per nuove sfide in questo 2018. "In questo anno contiamo di essere nella migliore delle posizioni per sfruttare il positivo momento di mercato. Continueremo a perseguire una crescita profittevole migliorando ulterioremente i margini, con l'obiettivo di mantenere gli impegni che abbiamo preso nei confronti dei nostri azionisti", sottolinea Tondato da Ruos.





Crescita sull'autostradale e sull'aeroportuale



Sul fronte ricavi va sottolineata la preformance del canale aeroportuale con una crescita del 6,6 per cento. Bene anche il canale autostradale che a visto ricavi in calo dell'1% (-1,4% a cambi correnti), per effetto della razionalizzazione della presenza in Europa. Gli altri canali hanno avuto ricavi in calo del 6,4% (-7% a cambi correnti) per la cessione del business delle stazioni ferroviarie francesi e per l'uscita da alcuni punti vendita nei centri commerciali negli Stati Uniti.