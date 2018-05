"Autotrasporto, sgravi per 100mila posti"

Centomila giovani potrebbero trovare lavoro entro il 2025 nel mondo dell'autotrasporto se il nuovo governo accoglierà la proposta di Conftrasporto di stanziare risorse per chi sceglierà la professione del conducente. A lanciare l'appello è stato ieri il presidente nazionale della Fai, la Federazione autotrasportatori italiani, Paolo Uggé nel corso dell'assemblea generale dell'associazione milanese che si è tenuta presso la sede di Unione Confcommercio e servizi. L'idea è che l'esecutivo stanzi 60 milioni di euro l'anno per aiutare il settore a finanziare le spese per i documenti di circolazione, oltre a sgravi fiscali per le imprese che assumeranno nuovi conducenti. Aziende alle quali il governo ha incalzato Uggé - «dovrebbe permettere di non pagare alcun contributo per il primo biennio, e poi contributi scontati del 50, 40 e 30 per cento negli anni successivi».