Banche, Padoan all'attacco: "Sanzionare subito i manager"

"Il governo auspica che la giustizia faccia rapidamente il proprio corso e tutti coloro che hanno provocato danni alla collettività, alle comunità locali, ai risparmiatori e agli investitori vengano sanzionati" . Nel corso dell'audizione di fronte alle commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha chiesto il pugno duro sui casi di violazione di norme deontologiche e penali da parte dei manager di istituti di credito. Ma, al tempo stesso, ha chiesto rispetto per il sistema bancario italiano. "Nel dibattitto si è spesso gettato discredito sull'intero settore - ha spiegato - alimentando anche all'estero una percezione sbagliata e immotivata. È un atteggiamento dannoso che mette a repentaglio la funzionalità in un settore vitale per l'economia, la crescita e il lavoro" .

Nel corso dell'audizione sul decreto banche, Padoan ha illustrato la road map che porterà al salvataggio del Monte dei Paschi di Siena. Salvataggio che prevederà l'ingresso dello Stato nel capitale dell'istituto senese. "Il management, che pure ha manifestato la disponibilità a rimettere il proprio mandato, gode della fiducia del governo - ha spiegato il ministro dell'Economia - il momento dell'effettiva entrata dello Stato nel capitale della banca si procederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione" . E ha aggiunto: "La ricapitalizzazione precauzionale è, per definizione europea, temporanea" . Poi Mps, "definitivamente risanata" , tornerà al mercato.