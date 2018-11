Bcc, il governo smantella la riforma di Matteo Renzi

Il governo Lega-Movimento 5 Stelle smantella la riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi. E per farlo, l'esecutivo inizia dall'abbattimento di uno dei pilastri: l'obbligo per le banche di credito cooperativo di unirsi in un gruppo unico. Come spiega Giuseppe Colombo per l' Huffington Post , " la direzione di marcia è opposta a quella del Pd: non si incentiva l'aggregazione degli istituti sotto il cappello di una capogruppo forte, ma si opta per un modello parcellizzato. A ogni territorio la sua banca ".

La battaglia per le Bcc è uno dei temi economici che sta più a cuore alla Lega. La maggior parte delle cooperative sono a nord. E Matteo Salvini deve il suo successo a tutto quel mondo imprenditoriale e bancario del Nord che da sempre rappresenta lo zoccolo duro del voto leghista. Una scelta politica quindi, ma anche di natura ideologica. E infatti, nel comunicato finale della riunione fra Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, si notano due parole chiave: territorialità e mutualità. Due concetti molto importanti per la Lega e che riaffiorano nella scelta dello smantellamento della riforma bancaria di Renzi e del governo Pd.

L'idea è che ci debba fondare su un modello parcellizzato, che punti al territorio, e che eroghi il credito principiante ai soci. Una scelta in controtendenza rispetto alla proposta renziana. Ma che conferma, ancora una volta, la volontà del governo giallo-verde di distanziarsi totalmente dalle idee dei suoi predecessori.

La riforma di Renzi prevede l'obbligo per le Bcc di aderire a un unico gruppo bancario cooperativo in cui la capogruppo deve essere una s.p.a. con un patrimonio di almeno 1 miliardo di euro. Per le Bcc che non aderiscono, la riforma prevede riserve per almeno 200 milioni di euro e il versamento di un'imposta del 20% sulle stesse riserve. Infine, da banca di credito cooperativo, l'istituto deve diventare una Spa. Pena, la liquidazione. Tempi per aderire, 90 giorni.