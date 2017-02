Adesso la Bce fa allarmismo: "Rischi dalla Brexit e da Trump"

La crescita dell'Eurozona continua e si rafforza. Ma, all'orizzonte, la Banca centrale europea intravede nuovi rischi arrivare dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. "I rischi al ribasso per le prospettive degli investimenti delle aziende - si legge nel bollettino della Bce - riguardano fattori geopolitici, ivi comprese le incertezze legate all'uscita del Regno Unito dalla Ue e le politiche commerciali degli Stati Uniti" . Un'affermazione che, almeno per il momento, non troverebbe riscontro nei principali dati macroeconomici.

"Nell'area dell'euro l'espansione economica prosegue e si rafforza, trainata principalmente dalla domanda interna. In prospettiva, è atteso un suo ulteriore consolidamento" , anche se "i rischi per le prospettive di crescita nell'area restano orientati al ribasso" . Nell'ultimo bollettino mensile la Banca centrale spiega che "le condizioni finanziarie molto favorevoli e il miglioramento della redditività delle imprese continuano a promuovere la ripresa degli investimenti" , mentre "i durevoli incrementi dell'occupazione, che beneficiano anche delle passate riforme strutturali, forniscono sostegno ai consumi privati attraverso l'aumento del reddito disponibile reale delle famiglie" . Al tempo stesso, gli analisti di Francoforte vedono un freno della crescita economica dell'area dell'euro. Freno che sarebbe causato "dalla lenta attuazione delle riforme strutturali e dagli ulteriori aggiustamenti dei bilanci in diversi settori" . "I rischi per le prospettive di crescita nell'area - si legge - restano orientati al ribasso e sono connessi principalmente a fattori mondiali" .