Bollo auto: come controllare scadenze e pagamenti

Il bollo auto è una delle imposte che più di ogni altra viene mal digerita dagli automobilisti. Di fatto il mancato pagamento di questa imposta può comportare sanzioni pesanti e quindi bisogna porre attenzione alle scadenze e soprattutto ai pagamenti. Spesso si può scordare il pagamento dell'imposta, ma c'è un modo concreto per verificare in ogni istante la propria situazione riguardo al saldo della cifra da pagare. Come ricorda laleggepertutti.it, basta avere una connessione internet per verificare lo stato dei pagamenti. L'operazione è abbastanza semplice. Bisogna consultare il il sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. Poi bisogna entrare nella sezione "servizi" e a questo punto bisogna accedere alla voce "calcola bollo auto". Ultimo passo, cliccare su "controllo pagamenti effettuati".



A questo punto una schermata chiederà alcuni dati dell'automobilista come ad esempio la regione beneficiaria, la categoria del veicolo, la targa del veicolo e l'anno di pagamento. Dopo aver inserito tutti i dati allora è possibile accedere alla sezione "visualizza pagamenti". Dopo qualche secondo di attesa allora si può accedere alla pagina che mostra il pagamento del bollo. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte. Uno strumento per evitare qualche spiacevole dimeticanza che può far scattare la mini-stangata sul bollo.