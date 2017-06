Calzature, a Expo Riva Schuh le nuove strategie della distribuzione

Oltre 1.400 espositori che arrivano da 40 Paesi presentando le nuove collezioni di calzature per la primavera e l'estate 2018, grande anteprima internazionale che richiama più di 13mila operatori di settore provenienti da un centinaio di nazioni. Apre all'insegna dell'internazionalità l'edizione numero 88 di Expo Riva Schuh da sabato 10 a martedì 13 giugno a Riva del Garda.

Appuntamento fieristico molto atteso e di richiamo per un segmento di produzione italiana e straniera molto diversificata dove oltre alle novità e ai trend, prezzo e durata delle scarpe giocano un ruolo determinante per le scelte di acquisto assieme alla capacità di ordinare velocemente riassortimenti per i punti vendita.

Edizione che apre con il talk dedicato a Nuove strategie per la distribuzione calzaturiera: verso l'omnicanalità. Partecipano all'approfondimento Daniel Agis Branchi esperto di marketing e distribuzione (omnichannel strategist), Giovanni Laezza direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi, Carla Costa responsabile Area Fiere Riva del Garda Fierecongressi. A moderare il talk Andrea Cabrini direttore Class CNBC (ore 11, Sala Convegni del quartiere fieristico).

E' un tema di grande attualità per il settore perché il mondo della calzatura è stato attraversato da cambiamenti profondi dal punto di vista della produzione e da quello della distribuzione con l'avvento dell' e-commerce che ha richiesto la definizione di nuovi equilibri tra retail e wholesale. Non solo, la rivoluzione digitale ha interessato anche il comparto fieristico, con lo sviluppo di servizi sempre più personalizzati e on demand. L’interazione tra strumenti online e offline ha così rafforzato il ruolo delle piattaforme fieristiche come occasione per tracciare una panoramica d’insieme dei diversi settori e per sviluppare relazioni interpersonali di business.

Informazioni: www.exporivaschuh.it