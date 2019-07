Calzature sportive e outdoor, il Micam "gioca" nel Players District

Calzature sportive e per l’outdoor, una moda ma anche un stile di vita che si sta affermando sempre di più. Simbolo di un lifestyle dinamico durante il giorno per muoversi in città con il massimo della comodità, super performanti e tecnologiche quando si fa sport per davvero e il gioco diventa duro. E a questo mondo contemporaneo si ispira Players District, la nuovissima area di Micam, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici, concepita per offrire uno spazio inedito al mondo multiforme della calzatura outdoor e sportiva.

Con brand come Bjorn Borg, CMP, Dolomite, Joma Sport, Lotto, Skechers e tanti altri, durante l’edizione dei 50 anni della manifestazione, dal 15 al 18 settembre in Fiera Milano, Players District animerà il padiglione 7 con l’anteprima sulle novità più interessanti del mercato, in uno spazio allestito per valorizzare la grande varietà che caratterizza la proposta dei marchi internazionali, ispirato in particolare al dinamismo dei più coinvolgenti eventi sportivi.

I visitatori professionali e i buyer potranno così scoprire modelli dal design visionario, di nicchia o main stream, ispirati alle performance dei grandi dello sport: l’emozione non avrà limiti perché all’interno di Players District sarà allestita The Arena, uno spazio speciale in cui si alterneranno performer e iniziative pensati per dare corpo e forma al movimento che diventa sport e che solo le calzature hi-tech sanno trasformare in vittorie leggendarie.

Con Players District, Micam si rinnova e, proprio in occasione del suo cinquantesimo anniversario, dimostra di saper ancora una volta guardare oltre, verso le tendenze in evoluzione e le nicchie di mercato più promettenti in Italia e nel mondo. Una “partita” nuova che Micam è pronto a giocare.