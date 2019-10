La Pa italiana spende 100 miliardi di euro in consumi

Una Pubblica amministrazione davvero "spendacciona". È quanto emerge dai dati forniti dalla Cgia di Mestre sui conti della Pa, per cui " nel 2018 lo Stato centrale, le sue articolazioni periferiche, le Regioni e gli Enti locali hanno speso 100,2 miliardi di euro ".

Si tratta di una cifra elevatissima e si riferisce alla spesa per la manutenzione ordinaria, gli acquisti di cancelleria, le spese energetiche e di esercizio dei mezzi di trasporto, i servizi di ricerca-sviluppo e di formazione del personale acquistati all’esterno, la quota annuale per l’acquisto dei macchinari ed ulteriori voci di spesa il cui importo finale è oltre 3 volte la prossima manovra del governo Pd-M5S.

Mentre tra il 2010 e il 2014 l'aumento della spesa si era arrestato negli ultimi anni è tornata a correre; negli ultimi 5 anni, difatti, la crescita della spesa è stata del 9,2% (+8,5 miliardi in valore assoluto), mentre l’inflazione, sempre nello stesso periodo di tempo, è aumentata solo del 2%.