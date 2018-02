Comcast sfida Murdoch: 25 miliardi di euro per comprare Sky

È aperta la sfida tra Comcast Corporation e Rupert Murdoch. Il gruppo, uno dei più grandi operatori via cavo degli Stati Uniti, ha infatti offerto 25 miliardi di euro per acquistare buona parte delle azioni di Sky, la più importante televisione satellitare in molti paesi d’Europa. La mossa di Comcast ha l’obiettivo di fermare e battere una precedente proposta presentata dal miliardario Rupert Murdoch, che aveva offerto quasi 21 miliardi di euro per acquistare il 61% di Sky.

"Vorremmo possedere l'intera Sky e cercheremo di acquisire oltre il 50% delle azioni. Siamo fiduciosi di ottenere le necessarie approvazioni normative" , ha affermato il presidente del gruppo statunitense, Brian Roberts. La decisione è arrivata dopo lo stop dell'Antitrust britannico a Fox spiegando che la sua offerta " non è nell'interesse pubblico" dato che la famiglia Murdoch avrebbe potuto, in questo modo, influenzare molto i media. Per cercare di sbloccare la situazione, Fox aveva promesso di preservare l'indipendenza editoriale di Sky News.

A rendere la situazione ancora più incerta sulla futura proprietà di Sky, l'annuncio da parte della Disney, lo scorso dicembre, di un accordo da 52,4 miliardi di dollari per acquistare la 21st Century Fox.

Intanto Comcast ritiene che la sua proposta sia migliore di quella del gruppo di Murdoch non solo in termini economici, ma anche per le conoscenze e le risorse di cui già dispone, Nbc e Universal Pictures.