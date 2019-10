Commercialisti, situazione economica del Paese: "Molto negativa"

Prospettive economiche non positive con ritardi nei pagamenti e difficoltà per le aziende. Sono queste le previsioni sull'economia italiana date dal Censis a seguito di un sondaggio su 4mila commercialisti italiani che hanno il "polso della situazione" su cosa sta accadendo al sistema economico e produttivo italiano.

Oltre il 62,1% degli intervistati definisce l'attuale situazione economica del Paese " molto o abbastanza negativa " e le criticità maggiori si registrano, come al solito, al centro e nel mezzogiorno d'Italia. Solo l'11,7% degli intervistati ha visto, nell'ultimo anno un miglioramento della situazione economica, contro un 44,6% che parla di peggioramenti ma il peggio deve ancora venire: nei prossimi dodici mesi per il 48,8% degli esperti contabili il quadro rimarrà negativo come oggi, per il 38,7% peggiorerà e solo per il 12,5% migliorerà.

Secondo il 54,7% dei commercialisti nei prossimi 5 anni sarà sempre più difficile mandare avanti un'impresa, e secondo il 91,3% dei commercialisti nell'ultimo anno le aziende clienti hanno subito ritardi nella riscossione dei crediti e se si blocca la ruota dei pagamenti le imprese a loro volta avranno ritardi nel pagare i fornitori.