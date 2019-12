Conte prova a salvare PopBari: i renziani lo sfottono prima del Cdm

La questione della banca Popolare di Bari tiene ancora banco nel governo. Dopo che venerdì è arrivata la notizia del commissariamento dell'istituto di credito, i renziani avevano fatto saltare il tavolo e il premier Giuseppe Conte era stato costretto a chiudere dopo due ore il Consiglio dei ministri straordinario senza trovare un accordo.

Questa sera l'esecutivo è di nuovo riunito a Palazzo Chigi per cercare di varare il decreto di salvataggio. Ma le tensioni sono tutt'altro che superate. Già nel pomeriggio fonti di Italia Viva si erano scagliate contro l'annuncio di creare una "banca di investimento", come recita anche l'ordine del giorno del Cdm. "Non c'e ragione di far arrivare la propaganda sino ai titoli dei decreti", avevano spiegato le stesse fonti alle agenzie di stampa, sottolineando come si tratti in realtà di una ricapitolazione di una banca.

Il tono è quello dello sfottò: "Nuove frontiere della tecnica legislativa: nel titolo del decreto sulla Popolare di Bari si citano misure per la realizzazione di una banca d'investimento - manco fossimo a Wall Street - quando nel testo non si nomina neanche una volta una banca di investimento", aveva ironizzato qualcuno, "L'impressione è che l'ossessione degli slogan stia debordando pure nei titoli dei decreti. Non c'è nulla di male a dire le cose come stanno: si sta ricapitalizzando la Banca popolare di Bari. Punto".

E poco dopo è il capogruppo dei renziani, Luigi Marattin, a uscire allo scoperto con un post su Facebook: "A Palazzo Chigi si è passati dalla “merchant bank dove non si parla inglese” (cit) dei tempi di D’Alema, all’investment bank", scrive.