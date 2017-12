Così gli speculatori computerizzati hanno attaccato l'euro a Natale

Il giorno di Natale sono scesi in campo gli "speculatori computerizzati". Lo hanno fatto per prendere di mira l'euro. Grazie a un semplice algoritmo, come spiega l'Huffington Post, hanno accelerato il numero delle vendite in un momento di scambi che, a causa delle festività natalizie, è tradizionalmente irrisorio.

A mettere sotto la lente di ingrandimento gli scambi della moneta unita europea è stata l'agenzia Bloomberg. Che si è accorta come a Natale, nel giro di pochi minuti, l'euro sia arrivato a perdere fino al 3%. Un calo che, secondo a quanto riferito dagli analisti, sarebbe attribuibile a una serie di vendite computerizzate. Secondo voci di mercato, riportate al Finalcial Times dall'esperto di valuta estera della Scotiabank, Qi gao, l'ondata di vendite sull'euro sarebbe stata guidata da "scambi finanziari basati su algoritmi" . "Il calo degli scambi non dovrebbe essere guidato dai fondamentali - ha spiegato al quotidiano della City - il movimento intragiornaliero ha mostrato una brusca caduta e un rapido rimbalzo, un segnale rivelatore di un cosiddetto flash crash" .