Dall'Ue 1 miliardo di multa a Qualcomm: pagò Apple per i chip

Non si può che parlare di una stangata quando la cifra della multa arrivat dall'Unione Europea è di 997 milioni di euro. A riceverla è stata qulcomm, produttore di chip che, secondo l'accusa, avrebbe pagato perché Apple si servisse soltanto dei propri, abusando così della sua posizione dominante.

"Qualcomm ha illegalmente tenuto fuori i suoi rivali dal mercato per oltre cinque anni", sostiene il commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager, ribadendo che agendo come fece negò ai consumatori e ad altre società la possibilità di competere lealmente.

I chip in questioni sono gli LTE che servono a connettersi alle reti mobili 4G, di cui Qualcomm è il maggior produttore, ma non l'unico. La società avrebbe garantito "pagamenti significativi" ad Apple per essere sicura di rimanere l'unico fornitore, in un accordo che dal 2013 si era esteso fino al 2016.

Nell'accordo era previsto che Apple rimborsasse Qualcomm qualora si fosse servita di materiale fornito da altre società per i suoi chip.