Davide Serra da record: guadagna più di Cristiano Ronaldo il finanziare amico di Renzi

Davide Serra, classe 1971, è il fondatore e ceo del fondo di rendimento Algebris. È un po’ finanziare e un po’ rockstar. Ed è amico di Matteo Renzi. E nel 2017 è stato capace addirittura di surclassare, in quanto a incassi, niente di meno che Cristiano Ronaldo, portandosi a casa la bellezza di 84 milioni di euro. La sua società di gestione del risparmio ha attivi per 12,3 miliardi di euro e ha la sua headquater italiana a Milano, in via Fatebenefratelli.

Tre mesi fa, il 15 giugno, è tornato in italia: dopo aver preso il passaporto britannico e aver vissuto e lavorato per due decenni a Londra, Serra ha (ri)trasferito in Italia il suo domicilio. Il motivo – come scrive Il Sole 24 Ore – motivi familiari e la Brexit. Già, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sta portando moltissimi businessman a dire addio (o forse solo arrivederci) all’isola. Ma pare esserci anche un terzo e più corposo motivo.

Quale? La flat tax per i cosiddetti super ricchi introdotta nel 2017 dal governo a trazione dem di Gentiloni: imposta forfettaria agevolata di 100mila euro l’anno per coloro i quali, dopo almeno 9 anni lontano dal Belpaese, riporta la residenza fiscale nel Belpaese. Una misura caldeggiata da sempre dall’ex segretario del Partito Democratico, di cui Serra si è sempre detto accanito sostenitore.

L’ultimo resoconto di Algebris, che Dagospia ha visionato, racconta che a fronte dei 6 miliardi di attivo tra tutti i suoi fondi satellite, il fondo multicomparto ha dato ad Algebris ben 84 milioni di euro tra commissioni di gestione e commissioni di performance.