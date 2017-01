Dieselgate, Volkwagen patteggia 4,3 miliardi in Usa

Volkswagen ha ammesso le colpe e ha confermato di essere vicina a un accordo con le autorità Usa per il cosiddetto Dieselgate, lo scandalo dei motori truccati per abbassare le emissioni prodotte dai veicoli.

Si parla di multe "in sede penale e civile e per un ammontare totale di 4,3 miliardi di dollari", come riferisce la stessa azienda. Il governo Usa accusa l'impresa tedesca di avere ordito un piano per ingannare le agenzie regolatrici Usa e i suoi clienti e nei giorni scorsi sarebbe anche stato arrestato un manager Volkswagen. La questione dei motori diesel truccati coinvolge circa 600mila automobili negli Stati Uniti.