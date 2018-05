La disfatta di Vincent Bollorè nella campagna d'Italia

«È un nuovo duro colpo per Vincent Bolloré (nella foto) la perdita della governance di Telecom Italia». Lo scrive il quotidiano francese Les Echos sulla sua edizione online, sottolineando i problemi che sta incontrando in questo periodo il finanziere bretone dopo il fermo subito la scorsa settimana nell'ambito dell'indagine per corruzione sugli appalti nei porti africani. «Il fondo Elliott con solo il 9% è riuscito a sconfiggere Vivendi (e dunque Bollorè) che di Telecom ha il 24%» - scrive ancora Les Echos. Il quotidiano francese ha parlato dei problemi incontrati dal finanziere nella sua campagna d'Italia, ricordando che il cambio della governance in seno a Telecom arriva dopo i problemi incontrati con Mediaset.