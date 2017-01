La disoccupazione giovanile ha sfondato la soglia del 40%

In termini assoluti, a dicembre, la disoccupazione risulta stabile. Ma è il dato che riguarda i giovani a preoccupare maggiormente il governo Gentiloni. Il mese scorso il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è infatti tornata a sfondare la quota psicologica del 40%. Secondo il report mensile pubblicato dall'Istat, il tasso si attesterebbe al 40,1%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Le politiche del lavoro di Matteo Renzi sono un fallimento. Ogni mese i dati dell'Istat certificano il flop del Jobs Act e l'incapacità del mercato del lavoro di riprendersi. A dicembre, per esempio, il tasso di senza lavoro è al 12%. Rispetto a novembre non è cresciuto nemmeno di un decimale. Immobile. Nel confronto con dicembre 2015, però, il tasso è salito di 0,4 punti percentuali. Meglio che niente. La stima dei disoccupati è in aumento su base mensile (+0,3%, pari a +9mila). La crescita è attribuibile alla componente femminile a fronte di un calo per quella maschile e si distribuisce tra le diverse classi di età ad eccezione dei 25-34enni. La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è in diminuzione nell'ultimo mese (-0,1%, pari a -15mila). Il calo interessa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età, a eccezione, degli ultracinquantenni. Il tasso di inattività è stabile al 34,8%.

A dicembre, poi, il tasso di disoccupazione giovanile è arrivata al 40,1%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Un dato allarmante perché sfonda una soglia psicologica, quella del 40%, per la prima volta da quando è stato approvato il Jobs Act. Come spiega anche l'istituto di statistica, dal calcolo sono per definizione esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perchè impegnati negli studi. L'incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è pari al 10,9% (cioè poco più di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza risulta in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a novembre. Il tasso di occupazione dei 15-24enni rimane stabile, mentre quello di inattività cala di 0,1 punti.