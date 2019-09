Eurozona, Draghi rilancia: "Serve un'unione fiscale"

Un'unione fiscale dei Paesi dell'euro zona oggi " è più urgente che mai ". A dichiararlo, al Financial Times, in una delle ultime interviste da presidente della Banca centrale europea, è Mario Draghi, che oltre a parlare di unione monetaria rilancia, per l'Ue, un'unione fiscale, con la creazione di un budget condiviso che sia in grado di incidere sull'economia del vecchio continente.

" Data la debolezza dei singoli stati in un mondo globalizzato - ha dichiarato Draghi - è cruciale avere un unione più forte. In alcune aree, una maggiore integrazione favorirebbe questo risultato ". Da qui l'idea di un'unione fiscale: " Per avere un'Unione economica e monetaria più forte, abbiamo bisogno di un bilancio comune della zona euro. Chiaramente il dibattito politico su questo tema ha ancora molta strada da fare ". " Lo straordinario stimolo monetario della Bce - continua Draghi - potrebbe dover durare a lungo se non c'è sostegno da parte della politica fiscale ".