E-Pack Tech nuovo evento di Fiera Milano in Cina

Fiera Milano continua a sviluppare la strategia di internazionalizzazione esportando modelli fieristici innovativi e di successo. Ultima novità è E-Pack Tech, manifestazione dedicata alle tecnologie e ai materiali di imballaggio per l’e-commerce, in partnership con Ipack Ima Srl, e si svolgerà a Shanghai nell’ottobre 2019.

Annuncio che arriva mentre Fiera Milano è protagonista fino al 10 novembre di China International Import Expo, la manifestazione fieristica concepita dal ministero del Commercio cinese e da quello della municipalità di Shanghai a cui partecipano 190 aziende che rappresentano il meglio del Made in Italy. Fiera Milano ha - tra l'altro - acquisito di recente due manifestazioni fieristiche in Cina e una in Brasile, rafforzando il portafoglio espositivo del Gruppo.

E-PackTech è organizzata da Fiera Milano attraverso Hannover MilanoFairs Shanghai, società cinese in joint venture con Deutsche Messe Ag, e si terrà nella capitale economica della Cina all’interno di CeMAT Asia, manifestazione di riferimento dedicata alla movimentazione interna, all’automazione tecnologica, ai sistemi di trasporto e logistica.

Con questa operazione,Fiera Milano, supportata da Ipack Ima, punta a consolidare la leadership italiana in uno dei comparti strategici per l’industria del nostro Paese. La realizzazione di E-Pack Tech infatti, si colloca in un’ottica di rafforzamento dei settori produttivi presidiati dal Gruppo: a partire dalla meccanica strumentale per il mondo del packaging. Con questa nuova manifestazione, le eccellenze italiane e europee potranno entrare in contatto diretto con la realtà del mercato cinese, dando avvio a incontri di business mirati.

Con un fatturato di 7,2 miliardi di euro nel 2017 (fonte Ucima), il settore dei costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio è uno dei comparti industriali in continua crescita e la Cina rappresenta il quinto mercato di destinazione per l’export di aziende italiane che producono tecnologie di packaging. Nell’industria del packaging – in particolare – l’impatto dell’e-commerce è stato sensibile: quattro aziende su dieci che producono questo tipo di macchinari hanno ricevuto richieste specifiche per il canaledel commercio on-line (fonte Osservatorio 2018 Netcomm - IpackIma).