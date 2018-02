Una delegazione Ue ad Amsterdam per vedere la sede Ema

Un punto a favore del ricorso per fare tornare la sede dell’Ema a Milano. Una delegazione di parlamentari europei andrà ad Amsterdam per verificare le condizioni della sede provvisoria dell’Agenzia europea del farmaco, ritenuta da molti inadeguata, e anche per valutare lo stato di avanzamento della sede definitiva.

La decisione è arrivata questa mattina dalla conferenza dei presidenti dei gruppi dell’Europarlamento presieduta da Antonio Tajani. La delegazione andrà nella capitale olandese il 22 febbraio.

L’iniziativa è partita dal relatore dell’Europarlamento per le proposte di modifica della sede Ema Giovanni La Via del Ppe. Il sopralluogo servirà a fare il punto sulle condizioni offerte da Amsterdam. La capitale olandese è stata scelta come sede dell’Autorità che oggi si trova a Londra, dopo un sorteggio con Milano.

Il voto dell’Europarlamento sulle nuove sedi dell’Ema e dell’Eba (l’Autorità bancaria europea), l’altra agenzia indipendente dell’Ue che dovrà lasciare Londra dopo la Brexit, si terrà in marzo. Sulla scelta di Bruxelles pesa il ricorso dell’Italia.