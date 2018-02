Embraco, ira di Calenda: "Con questa gentaglia non tratto"

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, chiude la porta alla trattativa con Embraco, la multinazionale del gruppo Whirlpool che ha deciso di licenziare praticamente tutti i lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri, nel torinese, e non ha accettato nessuna delle proposte del governo.

" Ho parlato per telefono con i consulenti della Embraco e gli ho spiegato che la loro proposta, che prevede il passaggio per il lavoratori al part-time, non è accettabile ", ha spiegato il ministro, " Gli ho fatto una controproposta che prevede il ritiro dei licenziamenti e il passaggio alla cassa integrazione per avviare un processo di reindustrializzazione. Se hanno dubbi interpretativi sono disponibile a scrivere una lettera di mio pugno rassicurandoli ".