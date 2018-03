Embraco, licenziamenti congelati. I sindacati: "Bene, ma servono garanzie"

"Da Roma ci stanno arrivando notizie sul congelamento dei licenziamenti Embraco per tutto il 2018 e il mantenimento dell’attività per il 2018". L'annuncio lo dà la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, intervenuta a Torino all’assemblea dei metalmeccanici. "È l’avvio di un percorso, vedremo come evolverà. Noi non siamo disposti a firmare accordi che prevedono i licenziamenti né ora né dopo. La sospensione dei licenziamenti - prosegue - è il risultato di una lotta che deve continuare e continuerà".

"Deve essere chiaro che la Fiom non firmerà nessun licenziamento. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai", prosegue Lino La Mendola, della Fiom Torino. Il sindacato, infatti, conferma che l'ipotesi a cui sta lavorando il Governo è quella di congelare i 497 licenziamenti del sito di Riva di Chieri in attesa di un piano di reindustrializzazione del territorio salvaguardando la

copertura piena del salario.

"L'importante - ripete - è che a fine anno non ci siano licenziamenti. Bisogna trovare una soluzione occupazionale positiva che i lavoratori possano scegliere. Ci aspettiamo dunque che al primo gennaio 2019 parta una soluzione che non preveda la riattivazione dei licenziamenti perché è importante costruire un percorso lungo il quale nessuna venga cacciato".