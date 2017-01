Esercito Usa, stop alla Beretta: ora l'Italia perderà 580 milioni

Dopo ventidue anni l'esercito americano ha chiuso la porta in faccia alla Beretta. La nuova pistola di ordinanza dei suoi soldati sarà, infatti, Sig Sauer "SIG P228" 9x19mm Parabellum, prodotta in New Hampshire per l'esercito statunitense della elvetica Schweizerische Industrie Gesellschaft e della tedesca Sauer & Sohn.

La M11 andrà a sostituire progressivamente le ancora estremamente valide italiane Beretta M9, l'arma dei soldati dell'esercito degli Stati Uniti e degli avieri dell'Aeronautica Militare americana sin dal 1985, che prese all'epoca il posto della celebre Colt. "Il contratto, che avrà una durata decennale - ha riferito la Us Army - ha un valore totale di 580,2 milioni di dollari" . Le prime Sig Sauer, apparse anche nell'ultimo film di 007, Spectre (2015), saranno consegnate ai militari nel corso del 2017.