Ex Ilva, al via al Mise l'incontro tra ArcelorMittal e sindacati

È iniziato questo pomeriggio l'incontro al Ministero dello Sviluppo economico tra il gruppo ArcelorMittal, finito al centro delle cronache per il recesso dal contratto di affitto dell'ex Ilva, Fim Fiom e Uilm. L'incontro verterà sulla cessione degli stabilimenti dell'ex acciaieria Ilva, richiesta dalla multinazionale franco-indiana. Oltre all'azienda e ai sindacati, al tavolo siede anche il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

In rappresentanza di ArcelorMittal è presente l'amministratore delegato, Lucia Morselli, mentre per i sindacati ci sono i leader di Cgil Cisl e Uil e quelli dei metalmeccanici.

"Non condivido il diritto di recesso dell'azienda ", avrebbe detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in apertura dell'incontro tra ErcelorMittal e sindacati, in corso al Mise.

Duri anche i commenti dei sindacati, prima di sedersi al tavolo per il confronto. " Per noi è del tutto illegittimo ciò che stanno facendo- ha affermato il leader di Cgil Maurizio Landini- C'è un accordo e va fatto rispettare in tutte le sue parti e da lì non indietreggiamo e quindi credo che ha fatto bene la procura di Milano a fare quello che ha fatto e i commissari a ricorrere" . Landini si riferisce all'apertura, da parte della procura di Milano, di un fascicolo di inchiesta sulla gestione dell'ex Ilva, riconoscendo "un preminente interesse pubblico relativo alla difesa dei livelli occupazionali, alle necessita economico-produttive del paese, agli obblighi del processo di risanamento ambientale" . Infine, Landini incalza: " Mittal deve fare prevalere, se ancora ne ha un pò, la responsabilità perché il nostro paese non può accettare di perdere l'industria dell'acciaio ". Se Taranto si fermasse completamente, infatti, l'Italia scenderebbe sensibilmente, nella classifica di paesi produttori di acciaio.