Faccia a faccia tra Andrea Guerra e Gian Maria Mossa

Banca Generali protagonista di un nuovo faccia a faccia sull’innovazione con alcuni big dell’imprenditoria nazionale. Apre il confronto il presidente esecutivo di Eataly Andrea Guerra che, nel faccia a faccia con l’ad Gian Maria Mossa, traccia i cambiamenti del retail nella sfida con la tecnologia.

Se nei servizi finanziari il Fintech avanza in modo pervasivo, ma costruttivo come sottolinea Mossa , anche nel largo consumo l’esperienza digitale – Amazon docet- diventa predominante ma non fondamentale, come fa notare l’ex consulente economico del governo. Guerra ammette infatti che nel percorso di sviluppo di Eataly s’è trovato al tavolo con diversi potenziali pretendenti non tanto provenienti da settore tradizionali della grande distribuzione, bensì dal mondo dell’e-commerce digitale.

Nella discussione sulle nuove vie della tecnologia per migliorare lo sviluppo economico, il numero uno di Banca Generali ha poi commentato le proposte per avvicinare il risparmio alle imprese, che sarebbero molto più efficaci se si trovasse una corrispondenza più concreta tra incentivi e domanda del mercato.

Il concept del confronto con realtà “esterne” al mondo della consulenza e delle banche, nasce dall’idea di Banca Generali di guardare alle best practices internazionali di diversi settori per migliorare costantemente la qualità del servizio. La strategia di Mossa si basa infatti su un approccio “open source” da sistem integrator in grado di incorporare soluzioni all’avanguardia nei singoli ambiti di servizio. L’incontro con personalità che hanno saputo, ciascuno a modo suo, creare modelli di successo grazie all’innovazione, non allarga solo gli orizzonti delle esperienze, ma risponde anche alle logiche di contaminazione che l’evoluzione della tecnologia sta imponendo come nuovo standard di riferimento.