Family banker: la consulenza intesa come valore

In un contesto di mercato sempre più complesso e imprevedibile, i risparmiatori italiani appaiono sempre più disorientati perché, da un lato, è crollato un loro storico punto di riferimento, ovvero i Titoli di Stato, e, dall’altro, anche l’investimento immobiliare è gravato dal peso delle tasse e dalle difficoltà di locazione.

Disorientati da questo mutato panorama, i risparmiatori tendono così a rimandare a oltranza le decisioni d’investimento, temendo di vincolarsi in scelte di cui poi si potranno pentire. Sono queste incertezze che contribuiscono a far crescere la montagna di liquidità che i risparmiatori non mettono a frutto: secondo la relazione annuale 2017 della Banca d’Italia, i depositi bancari delle famiglie italiane valgono infatti ben 1.143 miliardi di euro.

La finanza comportamentale aiuta a spiegare questa inerzia che caratterizza le scelte dei risparmiatori. Secondo Richard Thaler, economista statunitense vincitore del premio Nobel 2017, uno degli errori più frequenti degli investitori è infatti la resistenza al cambiamento, poiché essi tendono a replicare strategie adottate in passato nonostante non siano più coerenti con le nuove condizioni di mercato.

In questo nuovo contesto economico-finanziario, diventa così fondamentale per il risparmiatore potersi affidare ad un consulente preparato , che lo aiuti a identificare correttamente i propri obiettivi, a predisporre un piano finanziario coerente con gli stessi e a scegliere il metodo giusto per realizzarli. Poiché la disciplina è una regola essenziale per costruire in modo efficace un progetto finanziario a lungo termine, un bravo consulente deve guidare i suoi clienti nella scelta di soluzioni che li aiutino a essere metodici, al riparo da eventuali errori dettati dalle emozioni che si manifestano di sovente nelle fasi di correzione dei mercati.

Risiede proprio qui il valore strategico della consulenza, che Banca Mediolanum da sempre intende mettere a disposizione dei propri clienti attraverso una squadra di 4.300 professionisti tra Family Banker , Private Banker e Wealth Advisor presenti in tutte le regioni italiane.

