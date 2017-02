Family Banker: il valore aggiunto di Banca Mediolanum

In un contesto storico particolarmente complesso e instabile come quello attuale, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario, per i risparmiatori italiani saper scegliere con attenzione la banca alla quale affidare i propri risparmi diventa fondamentale, perché le decisioni delle famiglie in materia di risparmio e investimento incidono profondamente sulla qualità della vita e sul loro futuro.

Si spiega così il successo di Banca Mediolanum, una banca solida, alla testa di un Gruppo che registra un indice CET1, il principale parametro utilizzato per misurare la solidità di una banca, che si attesta al 20,4% al 30 settembre 2016, uno dei risultati più elevati tra tutti gli istituti di credito italiani.

E una banca moderna, perché in grado di dare sostanza all’idea di “banca nello smartphone”, grazie allo sviluppo di App semplici e immediate che permettono ai clienti di svolgere in completa autonomia e sicurezza tutte le operazioni quotidiane.

Ma, allo stesso tempo, una banca capace di coniugare, ai punti di forza di una banca digitale, i punti di forza di una banca tradizionale, dando piena centralità, per le esigenze più sofisticate, alla figura del Family Banker, fiore all’occhiello di Banca Mediolanum.

Il Family Banker è infatti il professionista finanziario in grado di riunire in una sola figura professionale molteplici competenze: si occupa infatti sia di investimenti e pianificazione finanziaria a lungo termine, sia di seguire il cliente in materia di conti correnti e di deposito, concessioni di fidi, prestiti e mutui e sottoscrizione di polizze assicurative.

Ciò che è importante da sottolineare, è che grazie alla sua formazione e preparazione di elevato livello il Family Banker è in grado di dare un’assistenza che tenga in considerazione il profilo, la situazione finanziaria, le conoscenze ed esperienze e gli obiettivi di risparmio dei singoli clienti. In questo modo, il Family Banker diventa il suo punto di riferimento costante nel tempo, costruendo una relazione basata sulla collaborazione e sulla fiducia.

In uno scenario bancario tuttora incerto e complesso, Banca Mediolanum rappresenta quindi un riuscito connubio tra innovazione e tradizione: la capacità di innovarsi e guardare al futuro da un lato, il forte ancoraggio ai valori e ai principi che da sempre la contraddistinguono dall’altro.

Indice di solidità Common Equity Tier 1 pari al 20,4% dato al 30/9/2016 riferito al Gruppo Bancario Mediolanum – relativo all’indice di capitale di “miglior qualità” delle banche richiesto dall’Autorità di Vigilanza.