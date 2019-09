Fca investe 1,6 miliardi. E c'è la Maserati elettrica

La Maserati sarà elettrica e tutta made in Italy. Grazie a un investimento da 1,6 miliardi, che rientra nell'ampio piano di sviluppo da 5 miliardi destinato agli stabilimenti italiani, la Casa del Tridente - sfidando Porsche e Audi - ha alzato il velo sui propri modelli green che saranno realizzati tra Modena, Cassino e Torino (Mirafiori e Grugliasco). Un altro tassello della strategia di rinnovamento del gruppo Fca guidato da Mike Manley che vedrà diversi modelli in campo. Si andrà dalla Ghibli in versione ibrida, al Suv, fino alle supercar eredi delle GranTurismo e GranCabrio.

A Cassino, dove si lavorerà a un nuovo Suv, saranno investiti 800 milioni per la nuova linea di produzione. Analogo investimento è previsto nel polo produttivo di Torino (Mirafiori e Grugliasco), dove saranno prodotte le nuove GranTurismo e Gran Cabrio. Dunque, in totale, sugli stabilimenti di Torino e Cassino il gruppo punterà 1,6 miliardi. Guardando alle tempistiche di mercato, nel 2020 la Casa del Tridente farà partire il programma di elettrificazione e la Maserati Ghibli, prodotta a Torino, sarà la prima vettura ibrida del marchio. La prima delle nuove Maserati ad apparire nel 2020, sarà una super sportiva, prodotta a Modena. Successivamente arriverà un nuovo «utility vehicle» Maserati costruito a Cassino. Le nuove GranTurismo e GranCabrio saranno invece i primi modelli ad adottare soluzioni 100% elettriche e saranno prodotti presso il polo di Torino.

«Tutti i nuovi modelli Maserati - spiega la società - saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica ibridi e a batteria in grado di fornire sia elevata innovazione sia alte prestazioni, tipiche del Dna del marchio. Tutti i modelli elettrici Maserati combineranno la tradizionale dinamica di guida con la tecnologia elettrica di nuova generazione, offrendo modalità di guida uniche, autonomia estesa e capacità di ricarica ultraveloce».

Non solo. La rivoluzione sarà doppia visto che tutte le nuove Maserati, compresi i modelli attuali, offriranno diverse soluzioni di guida autonoma; partendo da un livello 2 potenziato, si raggiungerà il livello 3 in grado di offrire una quasi completa indipendenza del veicolo, capace di mantenere la carreggiata e di portarsi a uno stop di sicurezza sul lato della strada nel caso in cui il conducente non sia in grado di assumerne il controllo.

Il piano è in linea con il programma di investimenti da 5 miliardi di Fca per l'Italia, annunciato il 29 novembre a Torino, e che comprende 13 modelli Fca totalmente nuovi o aggiornati in modo significativo, oltre a versioni elettrificate di 12 modelli nuovi o esistenti, inclusi i prodotti Maserati, la nuovissima versione elettrica annunciata di recente della Fiat 500 che sarà prodotta a Mirafiori e un altro veicolo premium per Alfa a Pomigliano.