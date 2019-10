Fusione Fca-Peugeot, accordo raggiunto: domani l'annuncio

Il Wall Street Journal ne è convinto: Fca e Peugeot avrebbero raggiunto un accordo definitivo per la fusione. Citando persone informate dei fatti, il quotidiano finanziario americano ha rivelato che l'annuncio ufficiale sarebbe previsto addirittura nella giornata di domani, dopo che il board di Fca approverà l'operazione. Da parte di Psa è invece già arrivato il via libera. Sia il governo americano sia quello francese sarebbero già stati informati dai due gruppi. Da parte di Fca non è stato rilasciato nessun commento circa la notizia di stampa circolata: al momento non è previsto alcun comunicato.

Il nuovo Cda

Il Lingotto però in mattinata aveva confermato l'esistenza delle trattative mediante un breve comunicato diramato: " A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il Gruppo Fca, Fiat Chrysler Automobiles N.V. conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. Fca non ha al momento altro da aggiungere ".

Intanto inizia a delinearsi il nuovo Consiglio di amministrazione. Carlos Tavares, Ceo di Peugeot, dovrebbe diventare l'amministratore delegato di una società paritaria (50 Fca e 50 Peugeot); alla presidenza dovrebbe andare John Elkann. Stando a quanto si apprende dalle indiscrezioni, Psa dovrebbe avere 6 posti nel Consiglio di amministrazione formato da 11 membri della società che nascerà dall'accordo con Fca, a cui spetteranno gli altri 5 consiglieri.