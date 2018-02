A gennaio raccolta sprint: sfiorati i 10 miliardi di euro

Inizio del nuovo anno in accelerazione per l'industria italiana del risparmio gestito. Dopo aver chiuso il 2017 con record di raccolta netta annuale (97,3 miliardi) e patrimonio in aumento del 7,7% rispetto ai 12 mesi precedenti (2.089 miliardi), a gennaio in base ai dati di Assogestioni la raccolta netta mensile ha sfiorato i 10 miliardi proiettando il patrimonio complessivo in gestione al nuovo primato storico di 2.097 miliardi. Anche a gennaio, come per tutto il 2017, sono stati i fondi comuni i prodotti che hanno trainato i flussi di investimento mensile con 7,67 miliardi mentre le gestioni di portafoglio hanno contribuito con 2,24 miliardi (quasi tutti frutto delle adesioni alle gestioni di portafoglio per investitori istituzionali). In virtù di questi risultati mensili, a fine gennaio il totale gestito dai fondi comuni ammontava a 1.073 miliardi (pari al 51,2% del totale) mentre quello che faceva capo alle gestioni di portafoglio si posizionava a quota 1.024 miliardi (48,8%). Osservando nel dettaglio le scelte mensili dei risparmiatori che hanno sottoscritto i fondi, emerge che la categoria dei fondi obbligazionari (che con 29,5 miliardi era stata quella con la più ampia raccolta netta annuale nel 2017) evidenzia un saldo negativo per 1,2 miliardi. In attivo, invece, la raccolta netta mensile delle altre categorie: dai flessibili (3,07 miliardi) agli azionari (1,92 miliardi), dai bilanciati (1,73 miliardi) ai fondi monetari euro (1,91 miliardi). I fondi obbligazionari restano comunque saldamente in testa alla graduatoria per patrimonio in gestione con 410,1 miliardi, pari al 40,2% del mercato. Infine, uno sguardo al confronto tra i fondi di diritto italiano e quelli di diritto estero. In questo ambito, gennaio non ha riservato nessuna sorpresa. Sono sempre quelli esteri (con 6,43 miliardi di raccolta netta mensile) ad essere preferiti davanti a i fondi di diritto italiano (che hanno accumulato adesioni mensili per 929 milioni).