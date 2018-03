Mediaset sale, Ferrari in calo con Enel

Chiusura in calo per la Borsa al termine di una seduta fiacca e con poche idee, con la quota che è via via peggiorata nel pomeriggio. Al termine il bilancio vede l'indice Ftse Mib cedere lo 0,51% a 22.607 punti, mentre l'All Share accusa un -0,50%. Milano arretra insieme ai mercati europei, messi sul chi va là dal calo di martedì di Wall Street e da alcune trimestrali giudicate deludenti. Pochi i titoli in rialzo, come Telecom (+1,09%) e Mediaset (+1,42%). Su anche Ferragamo (+2,21%), Luxottica e Unipol. In tenuta i bancari, che terminano quasi tutti vicino alla parità, a parte Banco Bpm che cede l'1,22%. Tra le blue chip Ferrari giù dell'1,54%, Fca -1,04%, Pirelli -2,70%. Male Campari (-3,28%) dopo i conti, indebolita dai report negativi degli analisti. Giù Buzzi e male l'energia, con Enel -1,20%, Eni -0,77%, Italgas -1,49%, Terna -1,17%. Positiva Piaggio (+1,55%) dopo i conti.

Nelle altre Borse europee, Londra scende dello 0,56%, mentre Parigi e Francoforte termiano entrambe in calo dello 0,44%.