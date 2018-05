Grandi edifici in legno, accordo tra FederlegnoArredo e Banco Bpm

Sviluppare la diffusione di edifici di qualità a più piani in legno, nuova frontiera della bioedilizia: è questo l’obbiettivo dell’intesa tra FederlegnoArredo e Banco BPM per mettere a disposizione delle aziende un prodotto finanziario in grado di promuovere la realizzazione di opere di ingegneria in legno complesse come edifici con tre o più piani fuori terra a carattere residenziale e terziario.

Al centro dell’accordo il protocollo di certificazione SALEPlus che nasce di concerto con Conlegno dall’implementazione del protocollo SALE (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) per garantire al committente e all’istituto di credito l’affidabilità delle aziende costruttrici. SALEplus diventa così uno strumento che consente al committente e all’investitore di attestare la figura del costruttore nei suoi requisiti tecnici-organizzativi in modo da poter finanziare anche edifici “alti” come ad esempio residenze multipiano, alberghi e edifici industriali.

Il fine infatti, come definito in passato con SALE per immobili residenziali, rimane quello di delineare un partner imprenditoriale affidabile con cui sviluppare un progetto complesso realizzato con tecnologia costruttiva in legno in grado di garantire un edificio di qualità e che possa rispondere in modo puntuale alle esigenze di una committenza sempre più attenta ai temi di sostenibilità ambientale e di sicurezza abitativa.

“Il segnale è forte – spiega il presidente FederlegnoArredo, Emanuele Orsini – in quanto Banco BPM, quale terzo gruppo bancario nazionale, affianca ulteriormente il nostro settore industriale implementando la sua offerta in tutte le filiali del Gruppo con un nuovo prodotto finanziario destinato a offrire agli investitori nuove soluzioni dell’abitare da realizzarsi con il materiale edile più bello e affascinante: il legno”.

Anche Marco Vidoni, presidente di Assolegno, e Angelo Marchetti, consigliere incaricato del Gruppo Case e Edifici a struttura di legno, sottolineano con soddisfazione il nuovo accordo: “Entro un quadro edile sempre più complesso nelle sue dinamiche di mercato, è indispensabile per un qualsiasi committente riconoscere gli operatori che hanno nella qualità del costruito il proprio obiettivo principale. SALEplus dovrà diventare quindi il perno di un’edilizia che mette in evidenza tutti i vantaggi delle realizzazioni in legno”.