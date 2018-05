Guzzetti riconferma la fiducia a Costamagna presidente

Quando sembrava ormai che Claudio Costamagna avesse già le valigie in mano per lasciare il vertice di Cdp dopo l'avviso di sfratto ricevuto dai grillini, la sfida vinta da Elliott con l'assist decisivo di Cdp gli ha forse garantito un altro mandato in vista dell'assemblea di fine giugno sul rinnovo del cda. «Sono favorevole alla riconferma di Costamagna con cui ho un antico rapporto da quando svolgeva altre funzioni», ha detto ieri, Giuseppe Guzzetti (foto), gran capo dell'Acri, l'associazione delle Fondazioni che sono azioniste di minoranza della Cassa e come tali, da statuto, nominano il presidente. La conferma di Costamagna è legata alla scelta dell'ad, che spetta al Tesoro. «Quindi - ha detto Guzzetti - aspettiamo il nuovo governo». Nel frattempo, meglio la continuità.