Inps, nuovo concorso per 967 funzionari

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato un bando di concorso per 967 nuovi consulenti protezione sociale, che verranno inseriti nei ruoli del personale Inps, come funzionari di aria C, posizione economica C1.

Potranno fare domanda per partecipare al concorso pubblico le persone in possesso di una laurea magistrale e degli altri requisiti indicati all'articolo due del bando. Sarà necessario, cioé, avere cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione Europea, non essere stato precedentemente licenziato da un impiego pubblico, non avere condanne penali ed avere le qualità fisiche necessarie a compiere il lavoro. Le domande potranno essere presentate fino al 28 maggio di quest'anno e devono pervenire entro le ore 16. Inoltre, se ne verranno inviate più di diecimila, sarà fatta una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

Il concorso prevede due prove scritte e una orale. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti su bilancio e contabilità pubblica, pianificazione e gestione aziendale, diritto amministrativo e costituzionale e diritto del lavoro e legislazione sociale. Anche la seconda prova è costituita da quesiti multipli, riguardanti scienza delle finanze, economia del lavoro, diritto civile ed elementi di diritto penale. La data e il luogo delle prove e dell'eventuale preselezione saranno resi noti sul sito dell'Inps, nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" alla voce "Concorsi" e sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale "Concorsi ed esami".

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando il Pin Inps, il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), disponibili sul sito internet dell'Inps (www.inps.it).

Il concorso viene bandito in occasione dell'emanazione del decreto che autorizza alla spesa per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato in alcune amministrazioni pubbliche, tra cui anche l'Inps, che entro il 2020 potra assumere 455 funzionari C1.