Istat, il deficit cala ma la pressione fiscale sale e arriva al 40,5%

È agrodolce l'ultimo rapporto Istat sull'economia Italiana. Infatti, se da un lato aumenta (dello 0,9%) il potere d'acquisto delle famiglie e cala il deficit, dall'altro i consumi rimangono sostanzialmente fermi e, soprattutto, cresce la pressione fiscale, arrivando al 40,5% (+0,3% rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente).

Secondo l'ultima relazione dell’Istituto nazionale di statistica, nel secondo trimestre 2019 cala il deficit sul Pil dell'Italia, portandosi all'1,1% contro l'1,3% nello stesso trimestre del 2018. Il saldo primario delle Pubbliche amministrazioni, ovvero l'indebitamento al netto degli interessi passivi, è risultato positivo, con un'incidenza sul Pil del 3,2%, a fronte del 2,7% nel secondo trimestre del 2018. Inoltre, il saldo corrente è stato anch'esso positivo, con un'incidenza sul Pil del 2,3% dal 2% di aprile-giugno 2018.

Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato nel secondo trimestre del 2019 dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedente, traducendosi in un'analoga crescita del potere d'acquisto; la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all'8,9%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Ma risalita del reddito si è tradotta solo in parte in maggiori consumi, mentre è aumentata la propensione al risparmio.