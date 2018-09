In Italia il 30% delle famiglie non ha internet

In Italia circa il 30% delle famiglie risulta ancora priva della connessione a internet. Siamo al quintultimo posto in Europa per persone che accedono alla rete almeno una volta alla settimana. L'ad di EY Italia, Donato Iacovone, e il presidente di Ipsos in Italia, Nando Pagnoncelli, hanno anticipato i risultati del rapporto sulla digitalizzazione in Italia, che sarà presentato all'EY Capri Digital Summit, in programma dal 3 al 5 ottobre. Non va meglio alle aziende. Ci sono stati investimenti per la sicurezza informatica e per applicazioni web e mobili, ma l'89% delle imprese più piccole è digitalmente arretrata. E tra le grandi aziende solo il 48% raggiunge un livello alto. Comunque, seppur a rilento, l'utilizzo di internet cresce. Circa la metà degli italiani ha acquistato online nel 2016. Per tutte le età, il dispositivo più utilizzato è lo smartphone, preferito a pc e tablet per navigare.