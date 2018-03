L'economia Usa fa fatica a decollare

Nel 2017 il Pil Usa è salito del 2,3%, contro il +1,5% del 2016. Una crescita quindi più robusta rispetto a quella anemica dell'anno prima, ma anche con qualche ombra. L'andamento del quarto trimestre, in cui l'economia si è sviluppata del 2,5% (dato corretto nella seconda lettura dopo il 2,6% iniziale), ha infatti mostrato una decelerazione se messo a confronto col quarter precedente (+3,1%). Così, anche se lo scorso è stato l'anno migliore dal 2014, l'interrogativo riguarda se l'America sia in grado da qui a dicembre di tagliare il traguardo di un'espansione del 3% indicato da Donald Trump, non essendo ancora calcolabili gli effetti della riforma fiscale.

Durante l'audizione di martedì davanti al Congresso, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto che «l'economia ha accelerato dallo scorso dicembre». L'inflazione, inoltre, sta avvicinandosi al target del 2%. Parole che sui mercati hanno riacceso i timori che la banca centrale Usa possa alzare per ben quattro volte i tassi nel 2018, con tensioni in particolare sui rendimenti dei Treasury a 10 anni ieri parzialmente rientrate (dal 2,910% dell'altroieri al 2,892%). Nella riunione della Fed del 20 e 21 marzo prossimi Powell potrebbe dare il primo giro di vite al costo del denaro, verosimilmente di un quarto di punto per restare nel solco degli aggiustamenti graduali che hanno contraddistinto la gestione di Janet Yellen.

Ma, ancora più importante, sarà ciò che il nuovo capo di Eccles Building dirà nel corso della conferenza stampa successiva al vertice del board. Perché a quel punto saranno state divulgate le posizioni dei singoli governatori sull'evoluzione dei tassi durante l'anno. Dall'aggiornamento dei cosiddetti «dot plot» sarà infatti possibile capire se sia davvero cambiato qualcosa rispetto allo scorso dicembre, quando la maggioranza delle posizioni convergeva ancora verso tre rialzi nel 2018. Un eventuale spostamento del baricentro verso il versante delle quattro strette sarebbe un segnale molto forte. Che Powell sarà chiamato a chiarire per evitare contraccolpi a Wall Street.