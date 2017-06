Legge di Bilancio, Enrico Morando: "Non sarà manovra di lacrime e sangue"

Il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, affronta il tema della prossima legge di Bilancio e assicura che non sarà una manovra di lacrime e sangue e che potrebbe arrivare anche un taglio del cuneo fiscale per i giovani.

Durante la seconda giornata del 47° convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, il numero due dell'Economia ha preso la parola per affrontare lo spinoso tema della legge di Bilancio. " Forse c'è qualche ragione ritenere questa famosa legge bilancio che dobbiamo presentare tra qualche settimana non sia quella cosa lacrime e sangue che viene descritta perché ci sono mutamenti nell'orientamento politico della commissione molto rilevanti ", ha detto spiegando che la dimensione dell'aggiustamento sarà minore del previsto e sarà "molto più facile" eliminare le clausole di salvaguardia, magari intervenendo anche sul cuneo fiscale.

Nei giorni scorsi, ha ricordato Morando, c'è stata la lettera del ministro Pier Carlo Padoan a Bruxelles per chiedere una riduzione dell'aggiustamento strutturale richiesto all'Italia. Una missiva, secondo Morando, " di enorme rilievo perché riduce del 50% le dimensioni dell'aggiustamento strutturale previsto nel Documento di Economia e Finanza. Eliminare le clausole di salvaguardia sarà molto più facile, perché un aggiustamento ridotto dallo 0,6% allo 0,3% implica un sacrificio minore. Se aggiungo che il Pil va meglio, ottengo l'effetto di poter fare l'aggiustamento, eliminare le clausole di salvaguardia e magari intervenire strutturalmente sul cuneo fiscale per i giovani ".