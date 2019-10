L'errore con il Fisco che fa scattare la multa da 1000 euro

Basta un errore, un semplice errore per far scattare una batosta da 1000 euro. A denunciare questa "trappola" nella manovra sono i giovani commercialisti che chiedono al governo di intervenire per scongiurare di fatto una batosta sui professionisti. La mossa dei giallorossi viene contestata a gran voce da tutta la categoria dei professionisti e dei commercialisti. Infatti la tagliola della multa fino a 1000 euro può scattare su ogni f24 "errato" e dunque scartato dal Fisco. Una circostanza che potrebbe far arrivare su milioni di professionisti mazzate fiscali e sanzioni in grado di affossare tutto il settore. E così arriva un appello (e una denuncia) forte proprio dai commercialisti che mettono con le spalle al muro l'esecutivo chiedendo di " correggere il tiro anche sulle norme che rendono sempre più complicato per tutti i contribuenti e i professionisti che li assistono, non solo per gli evasori, l’esercizio del sacrosanto diritto di compensare crediti e debiti fiscali, con tanto di moltiplicazione di sanzioni anche su modelli F24 da pochi euro ", afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Un commento che di fatto è stato seguito da quello dei Giovani Commercialisti (Ungdcec) che con il presidente Virgilito mandano un messaggio chiaro all'esecutivo: "Il solo aver valutato una penale così alta per ogni modello errato - lamenta amareggiato Virgillito - è un’offesa per chi ha l’onere di mantenere con il proprio lavoro un Governo che, invece di ridurre e qualificare la spesa pubblica, continua ad aumentare il drenaggio di risorse dal settore privato, finendo concretamente, come gli antieroi dei fumetti, a rubare ai poveri per dare ai ricchi". Infine i commercialisti vanno all'attacco dei giallorossi per le misure che hanno limitato (e non poco) la Flat Tax: " L’abolizione del regime di flat tax al 20% per le partite Iva individuali con fatturati tra 65.001 e 100.000 euro nell’istante in cui non viene sostituita da altre misure a favore delle partite IVA più congeniali al nuovo Governo, denota una scelta di fondo che mette nel mirino non tanto i regimi di flat tax, quanto i lavoratori autonomi. Crediamo che su questo il Governo debba riflettere e correggere il tiro ".