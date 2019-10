Manovra, stangata in arrivo su tabacco e giochi

È sempre una questione di coperture economiche. Con la nota di aggiornamento al Def il governo ha programmato tutti gli interventi economici che entreranno nella prossima manovra di bilancio e il punto centrale è quello di trovare le risorse.

Complessivamente la misura dovrebbe valere circa 29 miliardi di euro ed ecco allora, la lista di dove intervenire. La stangata riguarderà soprattutto i fumatori e i giocatori d'azzardo con una serie di aumenti che riguarderanno il tabacco, le sigarette elettroniche e i giochi. Nel primo caso, le maggiori entrate (circa 200 milioni) dovrebbero arrivare attraverso un intervento sull' attuale schema delle accise; si partirà dal trinciato, passando poi al il tabacco riscaldato e, infine, alle sigarette elettroniche ultimamente finite alla ribalta per i fatti di cronaca arrivati dagli Stati Uniti.

Più del doppio dovrebbero valere gli aumenti sui giochi, per cui sono previsti 500 milioni di maggio introiti, anche attraverso la proroga delle attuali concessioni. Le risorse, però non bastano e allora si potrebbe finire con incidere anche su altri settori. Possibile una rivalutazione di partecipazioni e terreni e un'estensione del reverse charge, il meccanismo di inversione contabile per cui l'Iva da versare allo Stato finisce con l'essere posta a carico delle imprese.

Anche così, però, non si arriverebbe alla quota necessaria di copertura della manovra e allora si potrebbe intervenire sulle agevolazioni fiscali. La prima ipotesi potrebbe essere quella di limitarle al di sopra di una certa soglia di reddito (ad esempio 100 mila euro) ma sul piede di guerra entrerebbero categorie come i dirigenti d' azienda; inoltre, la controindicazione potrebbe potrebbe essere il mancato raggiungimento dell' obiettivo di spingere il contrasto al nero. L'opzione, allora, potrebbe essere di un limite di tipo orizzontale a tutti gli sconti... come a dire "mal comune mezzo gaudio".