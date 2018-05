Mediaset sale in Borsa: +2,8% Si scommette sull'accordo

Mediaset (nella foto l'ad Pier Silvio Berlusconi) ha guadagnato ieri in Borsa il 2,8% con l'idea che, sbloccata la partita Tim, Vivendi possa tornare a concentrarsi sulla partecipazione (29,9%) nel gruppo tv (congelata in un trust per il 19%). Ora queste regole potrebbero cadere anche se ormai Fininvest ha blindato Mediaset portando la quota di controllo oltre il 41%. Inoltre Mediaset non è rimasta inattiva ma ha firmato un'intesa con Sky per portare i suoi programmi sulla piattaforma della pay tv. Quanto alla causa pendente in tribunale, tra Mediaset e Vivendi per il mancato acquisto da parte di quest'ultima della pay tv Premium, secondo fonti francesi l'accordo potrebbe arrivare prima dell'udienza del prossimo ottobre.