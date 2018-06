È record di espositori e visitatori a Venditalia

Crescita record di espositori, visitatori professionali e presenze internazionali per Venditalia 2018 la manifestazione biennale andata in scena a fieramilanocity organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida, l’Associazione italiana Distribuzione Automatica. Oltre 300 le aziende presenti (+20% rispetto al 2016) in un’area di 32.000 mq con una superficie di 14.000 mq occupata dagli stand espositivi. Anche i visitatori sono aumentati raggiungendo quasi 20mila presenze durante i quattro giorni di fiera (+4% rispetto all’edizione 2016).

Il dato più rilevante dell’edizione 2018 è la forte crescita sia degli espositori sia dei visitatori internazionali che hanno registrato un vero e proprio boom: ben 79 aziende (+35,4% rispetto al 2016) provenienti da 22 Paesi (tra cui Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Olanda ma anche Cina, Russia e Usa) e oltre 4 mila visitatori esteri (+16,1% rispetto al 2016).

“È stato un grande successo – commenta Ernesto Piloni, presidente di Venditalia – sono state confermate tutte le aspettative, addirittura superate. Questa edizione ha segnato un traguardo importante: trasformare la manifestazione in una fiera leader a livello internazionale. Tra l’altro Venditalia ha compiuto quest’anno venti anni e siamo molto felici aver festeggiare questo anniversario con una edizione davvero eccezionale. Il mio grazie va anche a tutti gli espositori presenti poiché ho visto una qualità davvero molto alta. Tutti hanno aumentato in modo notevole la cura e la ricercatezza degli stand e la qualità della propria offerta, contribuendo in modo significativo alla riuscita e il respiro sempre più internazionale è testimoniato dal record registrato di espositori e visitatori esteri”.

“La buona riuscita di Venditalia conferma la leadership del nostro Paese a livello internazionale nel settore delle distribuzione automatica – aggiunge Massimo Trapletti, presidente di Confida – la nostra manifestazione resta il termometro più affidabile del mercato e di un comparto che genera oltre 1,8 miliardi di euro di fatturato con 5 miliardi di consumazioni erogate. Venditalia rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli addetti ai lavori che in fiera hanno la possibilità di incontrare buyer di tutto il mondo conoscere in anteprima i nuovi trend di mercato ma soprattutto per stabilire o consolidare relazioni d’affari, finalizzando al meglio le strategie commerciali avviate”.

Ma non sono solo i numeri a rendere Venditalia la più importante manifestazione internazionale del vending. Altrettanto importanti sono infatti i contenuti della manifestazione. Attraverso 16 eventi in tre giorni tra workshop, convegni di formazione e presentazioni a cui hanno partecipato oltre 800 persone, infatti, si sono affrontati temi di attualità: dalla tecnologia 4.0 all’agevolazione fiscale dell’iperammortamento al 250% anche ai distributori automatici; dalla sostenibilità fino ad arrivare ai metodi di pagamento cashless per i distributori automatici.

Venditalia dà appuntamento alla prossima edizione nel 2020.