Reddito di cittadinanza, 156 euro a figlio. La metà dei beneficiari al Sud

A Palazzo Chigi prende sempre più corpo l'idea di dare alle imprese il reddito di cittadinanza. A confermarlo è stato il grillino Pasquale Tridico: "Stiamo ragionando su un sgravio contributivo intorno alle tre mensilità di reddito che, con l'assunzione di chi ne beneficia, si potrà trasferire all'azienda".

"In caso di contrattualizzazione di soggetti più vulnerabili, per esempio le donne, il bonus al datore si potrebbe raddoppiare, fino a sei mensilità", ha detto il consigliere economico di Di Maio in una intervista al Sole 24 Ore. La consistenza dell'assegno varierà in base al nucleo familiare. Il reddito di cittadinanza sarà di 780 euro, che diventeranno 480 se si possiede una casa di proprietà, per tutti i single che hanno un Isee inferiore a 9.360 euro. Se, invece, si hanno figli a carico, secondo quanto indicato da Tridico, si farà riferimento all'indice di equivalenza Isee utilizzato dall'Ocse, ma con alcuni accorgimenti. Il coniuge a carico prenderà il 40% dell'assegno base di 780 euro (312 euro), mentre ogni figlio varrà il 20% (156 euro). Partendo da questi numeri si spiegano facilmente le perplessità dei leghisti che vorrebbero ridurre da 3 a 2 le offerte di lavoro che si possono rifiutare e che considerano la norma troppo assistenzialista e a favore del Sud. Una considerazione non del tutto errata se,come ha fatto il Messaggero, si guardano le elaborazioni della Svimez. In base a questi dati la Campania è la Regione che beneficerebbe maggiormente del reddito di cittadinanza. Qui verrebbero destinati 3,1 miliardi di euro a 391mila famiglie. Il Sud, nel suo complesso, avrebbe la metà degli aventi diritto a questa forma di sostegno. Dietro la Campania ci sarebbe la Sicilia con oltre 2,7 miliardi (per quasi 343 mila famiglie); poi la Puglia (1,6 miliardi per 214 mila famiglie) e la Calabria (1,1 miliardi per 144 mila famiglie). A seguire Sardegna, Abruzzo, Basilicata e il piccolo Molise che, da solo, per 11mila famiglie prenderebbe 88 milioni.